На дорогах Ривненщины устанавливают блокпосты
12:18, 07 мая 2014Политика
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На большинстве въездов в Ривне установлены блокпосты.
На въездах в Ривне устанавливают блокпосты
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, по состоянию на 7 мая в области уже установлено 10 таких постов. На каждом посту круглосуточно дежурят 2 работника ГАИ, 5 правоохранителей, общественные активисты и представители «Автомайдана».
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На постах проверяют подозрительный транспорт, с которым в город может попасть оружие, взрывчатка или организованные группы провокаторов.
Дежурные на постах записывают в специальный журнал номерные знаки машин, которые въезжают в областной центр.
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