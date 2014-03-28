Задержанный руководитель группы провокаторов имеет отношение к ФСБ РФ - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"При всем уважении, мы вынуждены уточнить информацию СБУ. Задержанный руководитель группы провокаторов Сергей Разумовский не был сотрудником военной разведки Украины. Есть информация, что данный господин имеет отношение к ФСБ РФ", - отметил Тымчук.

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Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила группу лиц, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в столице путем провоцирования столкновений, противоправных действий в отношении мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов.

Руководителем провокаторов. по сообщению СБУ, является бывший сотрудник севастопольского подразделения военной разведки Минобороны Украины, гражданин Украины Сергей Р.