Екатерина Ющенко из Давоса упрекнула Верховную Раду

Председатель Фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО считает, что роль государства в поддержке благотворителей в Украине является недостаточной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после завершения круглого стола по вопросам благотворительности, организованного Фондом Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе.

По мнению Е.ЮЩЕНКО, государство должно облегчить предпринимателям и организациям условия для благотворительной деятельности – это могут быть налоговые льготы, другие стимулы и мотивации для того, чтобы люди занимались добрыми делами.

«Мне кажется, что наша Верховная Рада такую законодательную базу не создала», – сказала Е.ЮЩЕНКО.

В то же время председатель Фонда «Украина 3000» отметила, что все благотворительные организации должны сообща работать в этом направлении и следить за тем, чтобы в этой сфере не было злоупотреблений.

Е.ЮЩЕНКО также высказалась за необходимость разработки системных программ для эффективного использования средств, направленных на благотворительность.