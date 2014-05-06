Украина готова дать больше полномочий востоку и югу, чем Россия дает своим республикам и областям - Керри

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Керри заявил на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон после семичасовых переговоров в Вашингтоне.

”Мы уважаем тот факт, что Россия имеет глубокие исторические связи с Украиной. Киев является колыбелью русского православия, на той территории велись освободительные войны. И мы понимаем эти связи и сильные чувства по защите русскоязычных людей. Никто не отрицает этого. Но фактом остается то, что правительство Украины готово уважать русский язык, уважать большую автономию людей в тех регионах”, - сказал Керри.

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”Честно говоря, правительство Украины предложило больше полномочий людям на востоке и юге Украины в вопросах ежедневного управления, чем Россия дает любой автономной республике или области в России. И это факт!”, - добавил глава американской дипломатии.