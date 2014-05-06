Из Славянска готовится идти на прорыв большая группа террористов - Тымчук
По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", из Славянска готовится идти на прорыв большая группа террористов - фактически все основные их силы в городе.
Об этом на своей странице в Facebooк сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.
Он отмечает, что в настоящее время город блокирован украинскими силовиками. Проводятся мероприятия в рамках антитеррористической операции.
“По нашим данным, прорыв планируется осуществлять через частный сектор в пригороде Славянска”, - написал Тымчук.
Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.
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Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщил, что по состоянию на 15.00 сегодня, 6 мая, в результате проведения антитеррористической операции в городе зафиксировано 8 погибших.
Также сообщается о госпитализации 16 человек с огнестрельными ранениями.