Минобороны: в Краматорске террористы минируют канализационные системы

18:27, 06 мая 2014
Политика
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Боевики закладывают в канализационные отверстия ящики с неизвестным веществом.

twitter.com/euromaidan/

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у военных есть серьезные основания для того, чтобы считать эти действия террористов ничем другим, как минированием канализационной системы города. Так как, вчера в Краматорске сепаратистскими силами было украдено 25 т взрывного вещества.

"Учитывая беспринципность, аморальность  и абсолютное пренебрежение нормами украинского и международного законодательства – это фирменные знаки разрушительной деятельности сепаратистов. Они способны на какое-либо циничное преступление против мирного, гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, силовики разоблачили схему обороны и минирования улиц террористами в Дружковке, Славянске и Краматорске.

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