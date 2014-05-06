Минобороны: в Краматорске террористы минируют канализационные системы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у военных есть серьезные основания для того, чтобы считать эти действия террористов ничем другим, как минированием канализационной системы города. Так как, вчера в Краматорске сепаратистскими силами было украдено 25 т взрывного вещества.

"Учитывая беспринципность, аморальность и абсолютное пренебрежение нормами украинского и международного законодательства – это фирменные знаки разрушительной деятельности сепаратистов. Они способны на какое-либо циничное преступление против мирного, гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, силовики разоблачили схему обороны и минирования улиц террористами в Дружковке, Славянске и Краматорске.