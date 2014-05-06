Турчинов ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению нацбезопасности

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 мая «О мерах по укреплению национальной безопасности Украины в военной сфере».

Об этом говорится в указе, размещенном на президентском сайте.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

СНБО предложил принять в установленном порядке решение о частичной мобилизации.

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Служба безопасности Украины должна принять дополнительные меры по недопущению утечки информации о подготовке и выполнении возложенных на Вооруженные силы Украины, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины задач.

Кабинету министров необходимо разработать в недельный срок вопрос об увеличении уровня пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и по результатам разработки внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Согласно решению СНБО, правительство должно обеспечить унификацию денежного обеспечения военнослужащих и граждан Украины, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других воинских формированиях Украины и привлекаются для выполнения задач, возложенных на ВСУ, другие воинские формирования в мирное время.