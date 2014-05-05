Под Славянском террористы обстреляли микроавтобус с украинскими военными

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на представителя внутренних дел.

В частности, в сообщении сказано, что бронированный микроавтобус с украинскими военными был обстрелян из пулемета российского производства с двух сторон дороги, примерно в километре от Славянска, между двумя украинскими блокпостами.

Жертв нет.

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Как сообщал УНИАН ранее, под Славянском ранено по меньшей мере восемь украинских военных. Также министр МВД Арсен Аваков сообщил, что среди украинских военных есть погибшие, но пока неизвестно сколько.