В Раде сомневаются, что хотя бы на 50-60% кадрового состава МВД можно опираться в повседневной работе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чумак сказал на брифинге в Украинском кризисном центре.

Он отметил: “Можем ли мы опираться хотя бы на 50-60% кадрового состава МВД. Для меня это проблематично”.

Он подчеркнул, что за все годы независимости в милиции были ориентированы на то, чтобы принимать участие в притеснениях бизнеса и зарабатывании таким образом денег, а также разгонять «бабушек с семечками».

Чумак подчеркнул, что к тем задачам, которые возникли на сегодняшний день перед правоохранителями по защите страны от террористов, милиция оказалась неготова. По его словам, оказалось, что милиционеры “не нанимались на службу идти под пули, они не нанимались на службу защищать права граждан, они не нанимались на службу защищать в принципе государство, а они нанимались на службу зарабатывать деньги, делясь деньгами с теми, кто их на эту службу нанимал”.

“Поэтому нет инструментов против террористов на юге и востоке Украины”, - добавил Чумак.Читайте такжеДонецкий губернатор рассчитывает на помощь милиции из других областей

По его словам, на сегодняшний день для Украины неприемлем грузинский вариант реформирования правоохранительных органов через увольнение всех ныне действующих правоохранителей. Он считает, что для Украины приемлем тот вариант, которым она пошла по формированию новых подразделений, в частности территориальной обороны и Нацгвардии. “Это единственно правильный путь решения ситуации”, - добавил Чумак.

Он выразил надежду, что завтра во время закрытого заседания парламента Украины “будет определено, какие шаги необходимо предпринять Украинскому государству, украинскому парламенту, чтобы мы имели в первую очередь — дееспособные, во вторую очередь — эффективные, и в третью очередь — патриотически настроенные подразделения, которые будут решать проблемы, которые ставит юг и восток страны”.