В Славянске сепаратисты активно готовятся к штурму

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В частности, в сообщении говорится, что боевики раздают оружие сепаратистским силам и минируют проезжие части города.

Напомним, ранее в районе поселка Семеновка, неподалеку Славянска, силы террористов понесли потери. Так, солдаты украинской армии перестали пропускать к боевикам кареты скорой помощи. Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что задача антитеррористической операции усложняется стремлением не нанести вред мирному населению. Позже Аваков добавил, что в ходе боя на окраине Славянска есть убитые среди украинских бойцов.