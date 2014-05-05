В Славянске сепаратисты активно готовятся к штурму

13:49, 05 мая 2014
Политика
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Террористы минируют улицы.

Боевики в Славянске раздают оружие сепаратистским силам и минируют проезжие части города/ REUTERS

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В частности, в сообщении говорится, что боевики раздают оружие сепаратистским силам и минируют проезжие части города.

Напомним, ранее в районе поселка Семеновка, неподалеку Славянска, силы террористов понесли потери. Так, солдаты украинской армии перестали пропускать к боевикам кареты скорой помощи. Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что задача антитеррористической операции усложняется стремлением не нанести вред мирному населению. Позже Аваков добавил, что в ходе боя на окраине Славянска есть убитые среди украинских бойцов.

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