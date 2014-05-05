Путин наградил более 300 журналистов за «правильное» освещение событий в Крыму - СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы сотрудников российских СМИ. Государственные награды они получат «за объективность при освещении событий в Крыму», сообщают Ведомости.

Указ № 269 «О награждении государственными наградами РФ», по сведениям «Ведомостей», был подписан еще 22 апреля, но публично о нем не сообщалось. В разделе «Документы» на официальном сайте президента под № 268 значится указ от 21 апреля о реабилитации репрессированных народов Крыма, а затем сразу идет указ № 270 от 22 апреля о некоторых кадровых вопросах в Госнаркоконтроле. Это означает, что указ № 269 находится «не в публичном доступе», разъяснили «Ведомостям» в пресс-службе президента. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера был недоступен для журналистов.

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Согласно указу работники СМИ награждены «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым», рассказал «Ведомостям» человек, видевший этот документ. По его словам, всего награждены более 300 человек, в том числе около 90 корреспондентов. Масштаб награждений беспрецедентен, говорит чиновник: например, после событий 2008 г. в Южной Осетии тогдашний президент Дмитрий Медведев наградил лишь 11 журналистов (см. врез).

По информации собеседника, около сотни награжденных представляют ВГТРК, более 60 — «Первый канал», по нескольку десятков — телеканалы НТВ, Russia Тoday и холдинг Life News. Сотрудников телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» в списке поощренных нет.

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Отмечается, что выше всего оценены заслуги гендиректора НТВ Владимира Кулистикова, который получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Того же ордена, но IV степени удостоены руководители Роскомнадзора Александр Жаров и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, главный редакторагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Телеведущий Владимир Соловьев награжден орденом Александра Невского. Орден Почета достался гендиректору холдинга Life News Араму Габрелянову, первому заместителю гендиректора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману и главному редактору службы информации НТВ Татьяне Митковой, орден Дружбы — ведущим телеканала «Россия» Андрею Кондрашову и Эрнесту Мацкявичусу.

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Из опрошенных награжденных только первый заместитель гендиректора РТРС Виктор Пинчук сказал, что знает о награде. Источник на «Первом канале» подтвердил, что там составляли списки на награждение «за Украину», причем акцент делался на рядовых работниках. Гендиректор Life News Габрелянов сказал, что в его холдинге по просьбе властей тоже готовили списки, но были уверены, что речь идет о почетных грамотах. Сунгоркин тоже подписывал такие списки. На НТВ комментировать вопрос о наградах «за Крым» не стали.

Госнаграды имеют и материальную составляющую. По закону «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ» кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» положена ежемесячная доплата к пенсии (от 330 до 415% к базовой пенсии), а любая другая госнаграда позволяет получить статус ветерана труда и сопутствующие ему льготы. Кроме того, наличие наград учитывается при амнистии — как это было с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым.