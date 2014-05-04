Названы имена 14 погибших во время беспорядков 2 мая (список)
Одесситы составляют список погибших во время массовых беспорядков 2 мая — в МВД и СБУ по-прежнему отказываются подтвердить имена, ссылаясь на тайну следствия.
Пока известно 14 имен погибших. Пятеро умерли от огнестрельных ранений, четверо — в результате падения из здания Дома профсоюзов. Все они местные жители, сообщает Думская.
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1. Бирюков Андрей, 1978 г.р. — огнестрельное ранение,
2. Брожевский Андрей, 1987 г.р. – падение с верхних этажей,
3. Булах Виктор, 1956 г.р. – падение с верхних этажей,
4. Вареникина Анна, 1955 г.р. – задохнулась в дыму,
5. Егорский Николай, 1976 г.р. – огнестрельное ранение,
6. Жульков Александр, 1968 г.р. – огнестрельное ранение,
7. Иванов Игорь, 1987 г.р. – огнестрельное ранение,
8. Калин Анатолий, 1976 г.р. – падение с верхних этажей,
9. Маркин Вячеслав, 1969 г.р., депутат облсовета – умер в больнице от ран,
10. Мишин Сергей, 1986 г.р. — погиб в огне,
11. Негатуров Вадим, 1959 г.р., одесский поэт – сгорел в огне,
12. Никитенко Максим, 1982 г.р. – падение с верхних этажей,
13. Петров Геннадий, 1985 г.р. – огнестрельное ранение,
14. Садовничий Александр, 1954 г.р. — сгорел в огне.
Напомним, всего 2 мая в Одессе погибли 46 человек. Большинство тел было найдено на месте пожара, опознать их трудно.