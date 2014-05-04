Названы имена 14 погибших во время беспорядков 2 мая (список)

Пока известно 14 имен погибших. Пятеро умерли от огнестрельных ранений, четверо — в результате падения из здания Дома профсоюзов. Все они местные жители, сообщает Думская.

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1. Бирюков Андрей, 1978 г.р. — огнестрельное ранение,

2. Брожевский Андрей, 1987 г.р. – падение с верхних этажей,

3. Булах Виктор, 1956 г.р. – падение с верхних этажей,

4. Вареникина Анна, 1955 г.р. – задохнулась в дыму,

5. Егорский Николай, 1976 г.р. – огнестрельное ранение,

6. Жульков Александр, 1968 г.р. – огнестрельное ранение,

7. Иванов Игорь, 1987 г.р. – огнестрельное ранение,

8. Калин Анатолий, 1976 г.р. – падение с верхних этажей,

9. Маркин Вячеслав, 1969 г.р., депутат облсовета – умер в больнице от ран,

10. Мишин Сергей, 1986 г.р. — погиб в огне,

11. Негатуров Вадим, 1959 г.р., одесский поэт – сгорел в огне,

12. Никитенко Максим, 1982 г.р. – падение с верхних этажей,

13. Петров Геннадий, 1985 г.р. – огнестрельное ранение,

14. Садовничий Александр, 1954 г.р. — сгорел в огне.

Напомним, всего 2 мая в Одессе погибли 46 человек. Большинство тел было найдено на месте пожара, опознать их трудно.