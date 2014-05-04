После начала АТО на Донбассе в небо над Крымом поднялась военная авиатехника

Одновременно с началом активной фазы антитеррористической операции на Донбассе над Крымом активизировалась боевая авиация, вероятно, российская, сообщает ТСН.

Зрители ТСН в Симферополе в субботу, 3 мая, около 16 часов сняли на видео, как передислоцировались 43 единицы военной авиатехники. На кадрах отчетливо видно, как они движутся в направлении аэропортов Качи, Бельбека и Севастополя. Однако, куда именно, пока неизвестно.

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Среди зафиксированных объектов можно различить истребители и грузовые самолеты.

В то же время, ни российские СМИ, ни власти, ни псевдоруководители Крыма ни о какой передислокации техники не сообщали. Как, собственно, и о любых учениях на территории полуострова.