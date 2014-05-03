В Горловке захвачено здание ОБОП - СМИ

Здание Отдела по борьбе с организованной преступностью, где базировались сотрудники ранее захваченных УВД и Центрально городского райотдела милиции, сегодня, 3 мая, было захвачено сторонниками Донецкой народной республики.

Об этом сообщает 0624.com.ua.

Во время захвата никто не пострадал, однако очевидцы утверждают, что слышали выстрелы.

"Выстрелов было куча... Так страшно мне ещё не было. Надеюсь и не будет", - пишет один из очевидцев произошедшего.