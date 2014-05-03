В Славянске помешали террористам взорвать путепровод

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня утром группа разведки Антитеррористического центра (АТЦ) обнаружила на восточной границе г. Славянска заминированный путепровод. Силами инженерно-саперных подразделений путепровод был разминирован. Подразделения АТЦ продолжили наступление на террористов.

Читайте такжеНочью в Краматорске правоохранители отбили у террористов телевизионную башню

Кроме того, командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Степан Полторак сообщил, что силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в г. Краматорске и все блокпосты вокруг этого города.