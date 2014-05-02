В ходе АТО в Славянске задействован батальон Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, действия бойцов, которые прошли подготовку в Новых Петровцах Киевской области, на боевых постах в Славянске очень эффективные и профессиональные. «Я считаю, что будет сформирован второй батальон, и Нацгвардия станет основой вооруженных сил внутреннего порядка», - сказал Аваков.

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В свою очередь, командующий Нацгвардии Степан Полторак заявил, что бойцы Национальной гвардии, которые находятся в Славянске, готовы к выполнению боевых задач. Во время выполнения операции среди личного состава Нацгвардии нет убитых и раненых.

"Своими профессиональными действиями бойцы Национальной гвардии практически очистили Славянск от террористов, многие из которых имели профессиональную подготовку", - сказал Полторак.