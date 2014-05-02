Аваков: сотрудники ГАИ уничтожили засаду террористов в районе АТО

В районе проведения антитеррористической операции Славянск-Краматорск сотрудники ГАИ уничтожили засаду террористов.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Заместитель начальника департамента ГАИ Украины вернулся с бойцами из разведки, выполнив задание, в штабной лагерь АТЦ. Машина прострелена в нескольких местах. Офицеры уничтожили засаду террористов. Такие работники автоинспекции - наши!" - написал Аваков и добавил фото украинских силовиков.

По словам министра, им вынесена благодарность.

"Полковник Алексей Ершов, майор Александр Малыхин, капитан Михаил Зленко. Вынес благодарность. В ответ: Служим народу Украины!" - добавил Аваков.

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