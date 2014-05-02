"Свобода" предлагает ввести на Донбассе военное положение

Об этом политик заявил в эфире телеканала "112 Украина", пишет Gazeta.ua.

По его словам, военное положение позволит гарантировано провести президентские выборы, срыв которых на руку Российской Федерации.

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Кроме того, Мирошниченко отметил, что в некоторых регионах Украины плохо обстоят дела с мобилизацией людей.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые люди не хотят стоять с оружием.

"Вот поэтому необходимо сделать ставку на тех, кто хочет и имеет профессиональные навыки", - сказал "свободовец".