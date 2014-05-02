"Свобода" предлагает ввести на Донбассе военное положение
01:49, 02 мая 2014Политика
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Народный депутат от фракции Всеукраинского объединения "Свобода"Игорь Мирошниченко считает, что в восточных областях Украины необходимо ввести военное положение.
"Свобода" предлагает ввести на Донбассе военное положение / Новости Донбасса
Об этом политик заявил в эфире телеканала "112 Украина", пишет Gazeta.ua.
По его словам, военное положение позволит гарантировано провести президентские выборы, срыв которых на руку Российской Федерации.
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Кроме того, Мирошниченко отметил, что в некоторых регионах Украины плохо обстоят дела с мобилизацией людей.
Парламентарий подчеркнул, что некоторые люди не хотят стоять с оружием.
"Вот поэтому необходимо сделать ставку на тех, кто хочет и имеет профессиональные навыки", - сказал "свободовец".
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