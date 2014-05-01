В Луганске вместо «Первого национального» теперь транслируют «Россию 24»

После переговоров с руководством ЛОГТРК была достигнута договоренность, что захватывать здание вооруженные люди не будут, сообщает cxid.info.

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Спустя несколько часов вооруженные люди пришли на ЛОГТРК и, ссылаясь на поручение народного губернатора области Валерия Болотова, потребовали снова включить канал «Россия 24».

После этого на частоте «Первого национального» был включен вышеуказанный канал.