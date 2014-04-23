На Луганщине "народного губернатора" планируют принудительно доставить в суд
08:49, 23 апреля 2014Политика
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Служба безопасности Луганщины начала уголовное производство по факту провозглашения "Луганской народной республики" и выборов "народного губернатора".
Валерий Болотов / REUTERS
Дело открыли за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Один из фигурантов - это так называемый "народный губернатор", которого позавчера объявили одним из захватчиков СБУ, - Валерий Болотов.
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Как передает ТСН, он постоянно находится в захваченном здании СБУ. Он не появился ни на выступление, которое был анонсирован под областной администрацией, ни на пресс-конференцию. Уже есть разрешение на его задержание для принудительной доставки в суд.
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