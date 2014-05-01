Террористы захватили горсовет в Амвросиевке

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что около 30 вооруженных автоматическим оружием террористов, прибыли в Амвросиевку на шести автомобилях, к тому же, на одном из них была символика Государственной охраны и захватили здание горсовета.

Боевики выломали дверь в помещение, а вскоре подняли над зданием флаг самопровозглашенной Донецкой республики. Во время атаки помещения, в нем никого не было.

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Вскоре, боевики отправились домой к местному градоначальнику – Игорю Склярову, который выступал против сепаратистских идей. Так, в домашней одежде, под дулом автоматов его привезли в горсовет, где заставили написать заявление об отставке.

Следует также отметить, что сегодня на привокзальной площади Амвросиевки, сепаратисты намерены провести выборы "народного мэра".

Напомним, как сообщал УНИАН ранее сегодня ночью в городе Константиновка Донецкой области российские террористы взяли в плен руководителя местной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Артема Попика.