В Славянске в плену террористов до сих пор остаются четверо журналистов

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на данные своего мониторинга.

Как говорится, Украина продолжает оставаться «горячей точкой» для журналистов. С конца февраля 2014 года, когда в Крыму, а впоследствии на Востоке Украины, активизировались сепаратисты, был зафиксирован 31 случай захвата в заложники журналистов, из них 20 случаев произошли в апреле на территории одной области Украины - Донецкой.

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“До сих пор остаются в заложниках у террористов в Славянске по меньшей мере четверо журналистов: стример Артем Дейнега, репортер фонда «Открытый диалог» Сергей Лефтер, корреспондент ЗИК Юрий Лелявский и журналист «ВолыньПост» Сергей Шаповал”, - заявляют в ИМИ.

По данным Института, в трех восточных областях Украины - Луганской, Донецкой и Харьковской - начиная с марта, зафиксировано 20 случаев избиения и нападения на работников СМИ и 12 нападений на офисы редакций. Для сравнения, в Крыму в феврале-марте произошло 9 нападений на офисы редакций СМИ и 31 нападение на журналистов.