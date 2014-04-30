В Славянске в плену террористов до сих пор остаются четверо журналистов
В плену у террористов в Славянске до сих пор остаются по меньшей мере четверо журналистов.
Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на данные своего мониторинга.
Как говорится, Украина продолжает оставаться «горячей точкой» для журналистов. С конца февраля 2014 года, когда в Крыму, а впоследствии на Востоке Украины, активизировались сепаратисты, был зафиксирован 31 случай захвата в заложники журналистов, из них 20 случаев произошли в апреле на территории одной области Украины - Донецкой.
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“До сих пор остаются в заложниках у террористов в Славянске по меньшей мере четверо журналистов: стример Артем Дейнега, репортер фонда «Открытый диалог» Сергей Лефтер, корреспондент ЗИК Юрий Лелявский и журналист «ВолыньПост» Сергей Шаповал”, - заявляют в ИМИ.
По данным Института, в трех восточных областях Украины - Луганской, Донецкой и Харьковской - начиная с марта, зафиксировано 20 случаев избиения и нападения на работников СМИ и 12 нападений на офисы редакций. Для сравнения, в Крыму в феврале-марте произошло 9 нападений на офисы редакций СМИ и 31 нападение на журналистов.