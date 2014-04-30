Террористы покинули здание налоговой в Донецке – СМИ
16:31, 30 апреля 2014Политика
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Боевики вошли в здание в поисках имеющегося там арсенала оружия.
Сепаратисты захватили дание Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области в поисках оружия / REUTERS
Об этом сообщает "ОстроВ".
"Не найдя оружия, они из здания ушли", - сообщает источник издания.
В данный момент под зданием никого нет, входы в него закрыты.
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Как сообщал УНИАН ранее, сепаратисты захватили здания Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области и Восточной таможни.
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