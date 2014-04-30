В Донецке террористы захватили налоговую и таможенную службы

Об этом сообщает "ОстроВ".

Сепаратисты захватили здания Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области и Восточной таможни.

"Пришли люди, представились "Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении.

По данным издания, очевидцы рассказывают, что видели возле здания налоговой около 15 человек в масках и с битами. На данный момент возле здания никого нет, но входы в него закрыты.