В Донецке террористы захватили налоговую и таможенную службы
16:00, 30 апреля 2014Политика
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Подробности захвата на данный момент неизвестны
Захваты административных зданий в Донецке продолжаются / REUTERS
Об этом сообщает "ОстроВ".
Сепаратисты захватили здания Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области и Восточной таможни.
"Пришли люди, представились "Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении.
По данным издания, очевидцы рассказывают, что видели возле здания налоговой около 15 человек в масках и с битами. На данный момент возле здания никого нет, но входы в него закрыты.
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