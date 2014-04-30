В Донецке террористы захватили налоговую и таможенную службы

16:00, 30 апреля 2014
Политика
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Подробности захвата на данный момент неизвестны

Захваты административных зданий в Донецке продолжаются / REUTERS

Об этом сообщает "ОстроВ".

Сепаратисты захватили здания  Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области и Восточной таможни.

"Пришли люди, представились "Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении.

По данным издания, очевидцы рассказывают, что видели возле здания налоговой  около 15 человек в масках  и с битами. На данный момент возле здания никого нет, но входы в него закрыты.

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