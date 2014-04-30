В Луганске боевики контролируют здание горсовета

В Луганске вход в административное здание Луганского городского совета контролируют вооруженные люди, которые не препятствуют работникам исполкома выполнять свои функциональные обязанности.

Как сообщает пресс-служба Луганского городского совета, в данный момент местная власть и все службы города находятся на рабочих местах.

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По информации пресс-службы, городской голова Луганска Сергей Кравченко утром провел заседание штаба с заместителями, руководителями департаментов, служб и предприятий, ответственных за жизнеобеспечение города и дал поручение обеспечить бесперебойную работу городского транспорта, обслуживающих и энергопоставляющих предприятий, а также учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы.

По словам мэра, достигнуты договоренности с людьми, которые контролируют вход в здание по адресу Коцюбинского, 14, о том, что они не будут препятствовать работе исполкома и городских служб в интересах луганчан.

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Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, вооруженные люди захватили помещение Луганского городского совета во вторник, 29 апреля, около 21:00.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, несколько тысяч сепаратистов штурмом взяли здания Луганской облгосадминистрации и областной прокуратуры. Также они устроили осаду здания облуправления МВД. Вво время стычки с сепаратистами пострадал активист Евромайдана, президент адвокатской компании «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский, который получил два пулевых ранения в грудь