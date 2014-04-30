Турчинов объяснил, почему АТО оказалась неэффективной

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что при условии значительного скопления людей силовые мероприятия против террористов являются неэффективными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании в Администрации Президента с главами облгосадминистраций, комментируя, почему органы власти в Донецкой и Луганской областях не прибегают к силовым мероприятиям в борьбе с террористами.

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“Следующая проблема — это достаточно большое количество гражданского населения, обманутого российской пропагандой, которые поддерживают террористов и способствует захвату административных зданий и дестабилизации ситуации в регионах. Мы знаем с вами по опыту Майдана, что при наличии достаточно большого количества людей силовые мероприятия неэффективны. С такой ситуацией столкнулись наши силовые структуры”, - сказал Турчинов.

Вместе с тем он заявил, что силовики не выполнили задачу по локализации террористов и их уничтожению.