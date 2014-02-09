СБУ заявляет, что собирается активизировать подразделения по борьбе с терроризмом

Служба безопасности Украины, в связи с резким ростом сообщений об угрозах и действиях террористического характера, включая сообщения о минировании объектов инфраструктуры, возможности взрывов на атомных станциях и захватов самолетов, приняла решение о приведении в готовность субъектов по борьбе с терроризмом на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Соответствующее решение принято в соответствии с Законом Украины «О борьбе с терроризмом» и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими функционирование общегосударственной системы борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении. Также отмечается, что «мероприятия, которые осуществляются подразделениями СБУ, МВД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минздрава, Министерства инфраструктуры, других субъектов по борьбе с терроризмом и органов исполнительной власти, направлены исключительно на обеспечение безопасности населения и недопущение преступной деятельности с террористической целью».

Как подчеркнули в СБУ, все мероприятия являются гласными, несут, в первую очередь, упредительный характер и предусматривают обмен информацией между ведомствами, а также проверку готовности сил и средств, в том числе экстренного оповещения.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля гражданин Украины пытался захватить самолет, выполнявший рейс по маршруту Харьков-Стамбул, и направить его в Сочи. По предварительным данным, мужчина летел сам. Во время полета он заявил, что на борту самолета находится взрывное устройство, и потребовал лететь в Сочи, где проходит зимняя Олимпиада. Ему было отказано - самолет сел в аэропорту Стамбула. На борту находились 110 пассажиров, 3 пилота и 4 стюардессы. Самолет принадлежит турецкой компании. Оценку действиям харьковчанина сделают правоохранители Турции.

Сегодня, 9 февраля, в Киеве проходит 10-е Народное вече, участниками которого по подсчетам партии «Батькивщина», стали порядка 50 тыс человек.