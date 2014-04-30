Сюмар: "Факельное шествие" на Майдане - работа российских спецслужб

05:00, 30 апреля 2014
Политика
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Заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар считает, что факельное шествие националистов, которое привело к массовой драке на Майдане, дело рук России и ее спецслужб.

Майдан, драка / фото Andrew Sherepenko

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

"Май будет одним из самых сложных месяцев в истории страны, это очевидно. Начать "майские праздники" в варианте заказа от российских спецслужб планировали начать сегодня с Майдана, с классического "факельного шествия" к ВР", - написала Сюмар. 

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Идеальная картинка демонстрации "неофашизма" в Киеве накануне 9 мая. Удалось остановить силами самообороны. Но стоит помнить: это только начало", - добавила она.

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