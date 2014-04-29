"Мэр" Славянска заявил о прогрессе в переговорах об освобождении инспекторов ОБСЕ

На вопрос журналистов, когда представителей стран ОБСЕ освободят, самопровозглашенный мэр Славянска, сказал: "Я не назову никаких сроков, учитывая то, что все зависит от соблюдения соглашений, которых мы достигли с представителями ОБСЕ. Мы достигли хорошего прогресса".

Чиновники ОБСЕ ситуацию не прокомментировали, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженного миссии, задержанной в Славянске - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных инспекторов ОБСЕ.