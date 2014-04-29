Крымское представительство президента Украины будет работать в Херсоне - Денисова

Об этом на встрече с переселенцами и семьями военнослужащих, прибывших из Крыма, сказала министр социальной политики Людмила Денисова, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства соцполитики.

"Те граждане, которые будут выезжать из Автономной Республики Крым, смогут обратиться за помощью в Представительство президента Украины в Херсоне. Таким образом, отныне то представительство, которое ранее размещалось в Крыму, уже в ближайшее время будет организовано на материковой части Украины", - сказала Денисова.Читайте такжеРоссия установила госграницу между Крымом и Украиной - СМИ

Министр подчеркнула, что это представительство будет иметь расширенные функции, в частности, в сфере социальной политики и защиты. По ее словам, обратившись туда, крымчане смогут получить все необходимые консультации.