Мэр Донецка обещает вернуть в эфир украинские каналы в ближайшие часы

Об этом в ходе традиционной пресс-конференции заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает Остров.

"Сейчас представители милиции ведут переговоры и обещают, что через 2 часа будут восстановлены каналы по операторам в Киевском и Калининском районах", - сказал он.

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