Мэр Донецка обещает вернуть в эфир украинские каналы в ближайшие часы
12:40, 29 апреля 2014Политика
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В ближайшие часы в двух районах Донецка будет восстановлено вещание украинских телеканалов.
Мэр Донецка обещает вернуть украинские каналы / REUTERS
Об этом в ходе традиционной пресс-конференции заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает Остров.
"Сейчас представители милиции ведут переговоры и обещают, что через 2 часа будут восстановлены каналы по операторам в Киевском и Калининском районах", - сказал он.
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