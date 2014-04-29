Концерн радиовещания требует срочного реагирования на захват телевышки в Донецке

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Павел Билоножко.

"Блокирование Донецкого РТПЦ продолжается", - сказал он.

Отметив, что КРРТ обратился в правоохранительные органы с просьбой о срочном реагировании и разблокировании работы передающего центра.

"Концерн обратился в СНБО и МВД с письмами относительно срочного реагирования в рамках антитеррористической операции и с просьбой найти возможность вернуть под контроль Украины данный объект", - отметил Билоножко.

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Помимо того, он добавил, что в данный момент над планом по освобождению объекта работает Служба безопасности. Однако, какие именно действия проводяться – неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля сепаратисты захватили помещение Донецкой государственной областной телерадиокомпании и подняли над зданием флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

Концерн основан в 1991 году для создания единого информационного пространства в государстве. Госпредприятие объединяет 27 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.