Концерн радиовещания требует срочного реагирования на захват телевышки в Донецке
В регионе частично отключены украинские каналы, а на их частотах вещают российские.
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Павел Билоножко.
"Блокирование Донецкого РТПЦ продолжается", - сказал он.
Отметив, что КРРТ обратился в правоохранительные органы с просьбой о срочном реагировании и разблокировании работы передающего центра.
"Концерн обратился в СНБО и МВД с письмами относительно срочного реагирования в рамках антитеррористической операции и с просьбой найти возможность вернуть под контроль Украины данный объект", - отметил Билоножко.
Читайте такжеДонецкие сепаратисты категорично настроены провести референдум 11 мая - ОГА
Помимо того, он добавил, что в данный момент над планом по освобождению объекта работает Служба безопасности. Однако, какие именно действия проводяться – неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля сепаратисты захватили помещение Донецкой государственной областной телерадиокомпании и подняли над зданием флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.
Концерн основан в 1991 году для создания единого информационного пространства в государстве. Госпредприятие объединяет 27 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.