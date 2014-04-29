В Партии регионов ответственность за покушение на Кернеса возлагают на нынешнюю власть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга и напомнил о нападении на экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, которое состоялся ранее (15 апреля вечером в Киеве во студией телеканала ICTV кандидата в президенты Добкина облили зеленкой - УНИАН).

"Мы полностью возлагаем за это ответственность на действующую власть", - сказал он.

По его мнению, власти “не может урегулировать отношения в обществе”.

Левченко отметил также необходимости выполнения требований жителей Юга и Востока Украины.

Читайте такжеДобкина не выпустили из самолета в Херсоне

По словам Левченко, необходимо принять закон о местном референдуме и принять решение о проведении всеукраинского референдума.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Харькове неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Его прооперировали, однако угроза для жизни остается. По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова. Сегодня ночью Кернеса перевезли на лечение в Израиль.