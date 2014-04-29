В Партии регионов ответственность за покушение на Кернеса возлагают на нынешнюю власть
Народный депутат от Партии регионов Николай Левченко считает, что за покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса несет ответственность действующая власть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга и напомнил о нападении на экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, которое состоялся ранее (15 апреля вечером в Киеве во студией телеканала ICTV кандидата в президенты Добкина облили зеленкой - УНИАН).
"Мы полностью возлагаем за это ответственность на действующую власть", - сказал он.
По его мнению, власти “не может урегулировать отношения в обществе”.
Левченко отметил также необходимости выполнения требований жителей Юга и Востока Украины.
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По словам Левченко, необходимо принять закон о местном референдуме и принять решение о проведении всеукраинского референдума.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Харькове неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Его прооперировали, однако угроза для жизни остается. По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова. Сегодня ночью Кернеса перевезли на лечение в Израиль.