В некоторых районах Донецка отключено вещание местных телеканалов - СМИ
18:05, 28 апреля 2014Политика
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В некоторых районах Донецка отключено вещание местных ТВ каналов и 5 канала.
В некоторых районах Донецка отключено вещание местных ТВ каналов и 5 канала / REUTERS
"В некоторых районах Донецка отключено вещание местных ТВ каналов и 5 канала. Об этом сообщают пользователи кабельных операторов, передают Новости Донбасса.
Например, в Буденновском районе ТРК "Надежда" перестала транслировать 5 канала и все местные телеканалы. Аналогичная ситуация в Киевском и Калининском районах Донецка. В Киевском районе ООО СМНЦ №3 "Бытрадиотехника" также выключила 5 канал.
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