В некоторых районах Донецка отключено вещание местных телеканалов - СМИ

"В некоторых районах Донецка отключено вещание местных ТВ каналов и 5 канала. Об этом сообщают пользователи кабельных операторов, передают Новости Донбасса.

Например, в Буденновском районе ТРК "Надежда" перестала транслировать 5 канала и все местные телеканалы. Аналогичная ситуация в Киевском и Калининском районах Донецка. В Киевском районе ООО СМНЦ №3 "Бытрадиотехника" также выключила 5 канал.