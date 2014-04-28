На Донетчине в результате взрыва самодельной бомбы погиб солдат, второй ранен

"Во время выполнения служебных обязанностей, в ходе ежедневного контрольного осмотра инженерных заграждений, двое военнослужащеих военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины получили ранения. По предварительной информации, причиной получения ранений стал взрыв неизвестного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

После оказания первой медицинской помощи на месте происшествия, пострадавших военнослужащих на военном вертолете Ми-8 немедленно отправили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона Харькова.Читайте такжеВ результате теракта в Краматорске сгорел самолет, пострадал командир

"Во время транспортировки солдат К. от полученных травм скончался. Младший сержант Г. находится в реанимационном отделении. Состояние его здоровья военные медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Назначено служебное расследование. Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.