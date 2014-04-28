Донецкая милиция опровергает информацию о захвате областного передающего центра
В настоящее время в РТПЦ активистов нет, отмечают в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
В Донецке милиция утверждает, что митингующие приходили сегодня в Областной радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ), который находится в Петровском районе, однако ничего не захватывали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
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«Там ничего не захвачено. Работники милиции приезжали на место. Никому никаких претензий, угроз не предъявлялось, никакого ущерба имущества никто никому не причинял. Никто в милицию не обращался», - сказали в горУВД. На уточняющий вопрос, приходили ли митингующие в РТПЦ, в милиции ответили: «Приходили митингующие. Но работники милиции туда тоже прибыли, разобрались. В милицию никто не обращался».
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При этом в милиции добавили, что в настоящее время в РТПЦ активистов нет. «Митингующих нет, они ушли», - заключили в пресс-службе.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке митингующими захвачен Областной радиотелевизионный передающий центр.