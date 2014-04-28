В Харькове милиция задержала сепаратистов со взрывпакетами, битами и "коктейлями Молотова"
07:39, 28 апреля 2014Политика
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В центре Харькова работники милиции задержали 13 агрессивно настроенных сторонников федерализации государства.
У сепаратистов изъяли "коктейли Молотова" / mvs.gov.ua
Правоохранители изъяли у сепаратистов спецсредства, биты, каски, взрывные пакеты, «коктейли Молотова» и т.д.
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
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"Активисты на площади незаконно установили палатки, сделали забор из деревянных поддонов и песка, зажгли костер и все это они делали с определенной целью. Об этом явно свидетельствуют изъятые у них опасные предметы, а именно: ящик с «коктейлями Молотова», маски, деревянные палки, взрывпакеты и гвозди", - говорится в сообщении.
Сейчас все подозрительные лица доставлены в территориальные подразделения милиции, проводится дальнейшая проверка.
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