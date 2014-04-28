Харьков к сепаратизму подстрекают люди Януковича, Медведчука и Царева - СМИ

В начале марта в городе появилась новая организация - "Защитники города Харькова", организаторами которой являются Сергей Юдаев, Егор Логвинов и Артем Трофимов. Именно они провозгласили народную республику на камеры российского канала, сообщает ТСН.

Позже к ним присоединились Геннадий Макаров и Игорь Масалов. Первый, по данным спецслужб, часто ездит к влиятельным людям в Россию. Он организовал приезд в Харьков Олега Царева, которого давно уже связывают с интересами Кремля.

Игорь Масалов, еще один защитник города Харькова - также друг Олега Царева и Вадима Колесниченко. Раньше был в "Русском блоке". Сейчас - помощник народного депутата от Партии регионов Дмитрия Шенцева.

Кроме того частый гость в Харькове - байкер Хирург ( Александр Залдостанов ), друг президента РФ Владимира Путина. В Харькове он гостит у местных лидеров "Украинского выбора" Виктора Медведчука - Виталия Сатарова и Вячеслава Гуляева.

Читайте такжеВ Харькове - массовая драка футбольных ультрас с юнцами с георгиевскими ленточками

Также к сепаратистам присоединился Константин Долгов, которого связаывают с коммунистами. "Раньше работал с Марковым , теперь работает с Олегом Царевым . Его прозвище в Харькове - Костя Полторушка. Так его стали называть после того , как он взялся за организацию платных митингов - за полторы тысячи долларов", - отмечают авторы сюжета.

Наряду с этим не меньшее участие в подрыве суверенитета страны принимают коммунисты, которые в Харькове не менее активны, чем в Донецке или Луганске.

При этом основная проблема в городе - саботаж милиции, которую до сих пор частично контролирует команда Януковича.