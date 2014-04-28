Царев показал "документ" с планами сепаратистов по "референдуму"

Нардеп на своей странице в Фейсбуке опубликовал фото документа с планами сепаратистов относительно "референдума" о дальнейшей судьбе самопровозглашенной территории.

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Согласно тексту "документа", решение вопроса о создании Донецкой народной республики на "референдум" выноситься не будет, ведь "республика уже есть".

На "референдум" сепаратисты планируют вынести статус "республики". Предлагается три варианта: остаться в составе Украины, войти в состав РФ или же существовать как самостоятельное государственное образование.