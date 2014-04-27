В Конча-Заспе охранники госдач взяли журналистов в "плен" и пытались запугать

23:06, 27 апреля 2014
Политика
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В Конча-Заспе на берегу Днепра группу журналистов задержали охранники из УГО, запретили снимать, велели  удалить видео и удерживали почти три часа, пытаясь запугать.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на журналиста программы "Деньги" Михаила Ткача, которого в составе съемочной группы и задержали охранники.

"Нас задержали на берегу у госдач в Конча-Заспе. Оказывается, для наших "дармоедов" даже берег сделали неприкосновенным режимным объектом", - отметил он.

По словам Михаила, журналисты "гуляли по берегу у госдач", когда к ним вышли сотрудники УГО.

"Запретили снимать, попросил удалить видео, держали почти три часа. Пытались запугать. Документы проверили. Сказали, что могли бы и стрелять, если бы мы пытались попасть на территорию", - отметил Ткач.

"Там никаких вывесок нет, что это режимный объект", - добавил он. Однако была ли там и раньше усиленной охрана, журналист не смог уточнить.

Об этом событии также он сообщил в своем Facebook.

"Всех этих солдат поставили защищать избушки бывших чиновников, а они могли бы защищать родину от захватчиков", - отметил он.

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