ЕС расширит санкционный список российских граждан в ближайшие дни – СМИ

Как ожидается, в санкционный список США будут включены 15 лиц, якобы причастных к ситуации в Украине. Белый дом подтвердил, что новые санкции США против России будут готовы к понедельнику, 28 апреля, передает РИА «Новости».Читайте такжеСтраны G7 вводят жесткие санкции против России

Ранее Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщил, что высокопоставленные дипломаты ЕС проведут в понедельник экстренную встречу, на которой обсудят введение новых санкций против России. По данным агентства, встреча состоится около полудня.

О готовности расширить санкции 26 апреля заявили также страны G7. В частности, как отмечено в заявлении, G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) готова усилить санкции против России «с учетом необходимости обеспечения мирных выборов в Украине в следующем месяце».