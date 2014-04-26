Возле Славянска уничтожен четвертый незаконный блокпост - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, согласно сообщению, в рамках антитеррористической операции путем привлечения сил и средств спецподразделений Национальной гвардии, МВД, ВСУ и СБУ 25 апреля деблокирован и уничтожен незаконный блокпост сепаратистов в селе Черкасское на въезде в Славянск.

Силами отрядов спецназначения МВД и СБУ проводятся активные разведывательно-поисковые действия, обнаружены огневые позиции экстремистов на окраинах города Славянска, отметили в УСО.Читайте такжеРуководитель АТО рассказал, почему сепаратистам в Славянске сдали блокпосты

Также, по данным министерства, силами, привлеченными для проведения АТО, приняты меры для недопущения перемещения боевиков и прибытия дополнительных сил и средств сепаратистов в г. Славянск.

Силами подразделений МВД оборудован и укреплен блокпост для несения службы украинскими военными на дороге Изюм-Славянск.

Для обеспечения и поддержки наземного компонента привлекалась авиация, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Национальная гвардия Украины заблокировала все въезды в Славянск.

По словам командующего Нацгвардией Степана Полторака, блокирование города осуществлено в рамках второго этапа антитеррористической операции.

«Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск», - подчеркнул командующий.