США ставят Женевские соглашения "с ног на голову" - Лавров

11:23, 25 апреля 2014
Политика
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США ставят Женевские соглашения по урегулированию ситуации в Украине "с ног на голову", "американская пропаганда пытается оболгать" Россию, заявляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров/ REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Форуме молодых дипломатов стран СНГ Лавров сказал:

"Россия твердо будет способствовать деэскалации конфликта на основе согласованного в Женеве, но здесь не может быть каких-либо односторонних требований, а нам пытаются их предъявлять. Прежде всего, имею в виду США, у которых вообще поразительная способность все ставить с ног на голову", - заявил он.

По его словам, в Женеве договорились, что как первый шаг - нужно прекратить насилие, амнистировать протестующих, начать разоружение незаконных вооруженных формирований и всеобъемлющий конституционный процесс.

"Вместо того, чтобы заставить своих подопечных в Киеве, а на них американцы оказывают решающее влияние, в этом много кто мог не раз убедиться, начать выполнять эти договоренности и прежде всего разблокировать незаконно занятые здания, они, как и раньше, в Киеве не до конца освобождены прежнему существует Майдан, который продолжают укреплять, - вместо автомобильных покрышек там устанавливают бетонные блоки, и никто не собирается расходиться», - заявил Лавров.

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Также он упомянул, что западные страны уже неоднократно заявляли о необходимости освобождения административных зданий на Донбассе.

"Вы, Россия обязаны освободить административные здания, прежде всего в Донецке, Луганске, Славянске и других городах востока Украины. Более того, представители Госдепа, в частности Виктория Нуланд, заявляют, что в Женеве 17 апреля договорились о том, что сепаратисты должны покинуть здания на востоке. Это просто ложь, этого не могло быть написано, потому что мы продвигали подход, который обеспечивает одновременность процесса и равные обязательства сторон относительно освобождения любых незаконно занятых зданий, разоружения всех незаконных вооруженных формирований", - сказал он.

Лавров уверен, что эскалацию начала в Украине нынешняя власть, которая совершила, по его словам, "вооруженный государственный переворот", "пренебрегла соглашения от 21 февраля" и "устранила Виктора Януковича".

"Предъявлять нам претензии о том, что мы подписались в Женеве под чем-то, что легитимизирует действия нынешнего режима и требует деескалуючих шагов только от востока, - это просто ложь. Мы будем настаивать на уважении Женевских соглашений и категорически відкидатимемо попытки их искажать и еще навязывать мировому общественному мнению впечатление, будто в Женеве договаривались о том, о чем говорят США. Это не так. В принципе, американская пропагандистская машина направлена на то, чтобы исказить картину, что происходит в Украине, и оболгать РФ", -считает Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили правительственные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия. Однако Россия не выполняет договоренности.

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