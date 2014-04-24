Донецкий облсовет отправил председателя в отставку

Депутаты Донецкого областного совета сегодня на 30-й сессии облсовета путем тайного голосования досрочно освободили от должности председателя облсовета Андрея Шишацкого.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрев заявление Шашицкого об отставке, депутаты проголосовали за его отстранение от должности.

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Из 180 депутатов облсовета на сессии присутствовало 100 депутатов, из них за отставку проголосовало 92 человека, 6 - против и 2 - воздержались.

По результатам голосования, сессия вынесла решение - «считать полномочия председателя облсовета Андрея Шишацкого досрочно прекращенными».

Исполнять обязанности председателя облсовета будет его заместитель Игорь Коваль.