Глава Донецкого облсовета подал в отставку
Андрей Шишацкий написал заявление о сложении полномочий председателя Донецкого облсовета.
Председатель Донецкого областного совета Андрей Шишацкий написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает портал "Новости Донбасса".
«Я вышел из Партии регионов и не могу выражать интересы партии, в связи с этим я сложил полномочия и написал заявление об уходе», - сказал он.
Он отметил, что Партия регионов является доминирующей в областном совете и берет на себя отвественность за ситуацию в регионе.
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Шишацкий подчеркнул, что он всегда выступал за единую Украину. Исполнять обязанности председятеля Донецкого областного совета будет заместитель Шишацкого Игорь Коваль.
"Я последовательно выступал и выступаю за Донбасс в составе Единой независимой Украины, за уважение наших ценностей, культуры, религии, языка. Исполнять обязанности председателя Донецкого облсовета будет Коваль Игорь Юрьевич", - заявил Шишацкий.
Нового главу облсовета изберут на внеочередной сессии облсовета.