Глава Донецкого облсовета подал в отставку

Председатель Донецкого областного совета Андрей Шишацкий написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает портал "Новости Донбасса".

«Я вышел из Партии регионов и не могу выражать интересы партии, в связи с этим я сложил полномочия и написал заявление об уходе», - сказал он.

Он отметил, что Партия регионов является доминирующей в областном совете и берет на себя отвественность за ситуацию в регионе.

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Шишацкий подчеркнул, что он всегда выступал за единую Украину. Исполнять обязанности председятеля Донецкого областного совета будет заместитель Шишацкого Игорь Коваль.

"Я последовательно выступал и выступаю за Донбасс в составе Единой независимой Украины, за уважение наших ценностей, культуры, религии, языка. Исполнять обязанности председателя Донецкого облсовета будет Коваль Игорь Юрьевич", - заявил Шишацкий.

Нового главу облсовета изберут на внеочередной сессии облсовета.