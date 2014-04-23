Охранник Януковича украл автомат в УГО
Охранник бывшего президента Украины Виктора Януковича украл автомат Управления государственной охраны.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Василий Зоря, пишет Украинская правда.
Согласно информации, во время проведения внеплановой инвентаризации боеприпасов в подразделениях Управления государственной охраны Украины было выявлено отсутствие автомата АКС-74 калибра 5,45 мм.
Служебное расследование установило, что 13 декабря 2013 года вышеупомянутое оружие получил старший офицер безопасности - пулеметчик отдела Службы безопасности президента Украины, однако потом не вернул его.
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Сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований.
За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Начато досудебное расследование.