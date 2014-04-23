Святогорск освобожден от сепаратистов

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции.

Эти мероприятия были осуществлены силами спецподразделений МВД Украины в рамках антитеррористической операции для локализации правонарушителей с оружием в г. Славянск и недопущения совершения преступлений в других населенных пунктах Донецкой области.

В частности, в ходе проведения антитеррористической операции, сегодня, 23 апреля, в районе Святогорска Донецкой области была обнаружена группа вооруженных людей.

Читайте такжеСепаратисты на Донетчине забросали редакцию местной газеты "коктейлями Молотова"Также отмечается, что Святогорск имеет стратегическое значение, поскольку расположен на границе трех областей: Донецкой, Луганской и Харьковской.

Силами, участвующими в АТО, незаконная вооруженная группировка была вытеснена за пределы населенного пункта. Жертв нет.

В настоящее время Святогорск патрулируется милицией.