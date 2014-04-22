На исследование аудитории НТКУ потратят 1,8 миллиона

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", передают "Наши деньги".

Как отмечается, тендер с комитетом проводят по "закупке у одного участника", поскольку "ИТК" имеет исключительные имущественные права на данные исследования проявлений телевизионной сетки и рекламы и на данные ТВ панели с правом передачи таких данных третьим лицам.

Эти права "ИТК" получило на основании договоров с ООО "Коммуникационный Альянс" и ООО "АСНильсен Юкрейн", которые и осуществляют указанные исследования. Аналогичное исследование НТКУ заказывает в "ИТК" уже третий год подряд, в прошлом году оно обошлось в 1,63 млн гривен, в позапрошлом - 1,31 млн гривен.

"Индустриальный телевизионный комитет" занимается исследованием телеаудитории и по индивидуальному заказу предоставляет данные и отчеты по ней, также создает рейтинги по каналам, программам, рекламе, рекламодателям.

Созданный в 2002 году, "ИТК" действует как объединение телеканалов и медийных агентств, в частности в "ИТК" представлены основные телевизионные группы (Inter Media Group, "Медиа Группа Украина", "1+1 медиа", StarLightMedia) и "5 канал", основные медийные группы (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) и агентство Media Arts Group Ukraine.

НТКУ возглавляет урналист Зураб Аласания.