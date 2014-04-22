Американский ракетный фрегат Taylor ближайшее время войдет в Черное море - СМИ

«Ракетный фрегат Taylor войдет в Черное море 22 апреля для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в регионе», - сообщается в пресс-релизе ВМС США.

Как отмечается, судно будет действовать в рамках международного законодательства, пишет РИА «Новости».

С 11 апреля в Черном море находятся эсминец ВМС США Donald Cook и французский военный корабль разведки Dupuy de Lôme.

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Как известно, в марте руководство НАТО приняло решение временно разместить в Восточной Европе авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS), чтобы уменьшить беспокойство Румынии, а также Польши и стран Балтии, которые тоже являются членами НАТО. AWACS патрулирует воздушное пространство этих стран в рамках по наблюдениям за ситуацией в Украине.

Кроме этого, как стало известно ранее сегодня, корабли ВМС четырех европейских стран-членов НАТО — Бельгии, Эстонии, Нидерландов и Норвегии направились в Балтийское море из немецкого порта в городе Киль.

На прошлой неделе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что организация намерена разместить дополнительный военный персонал для усиления боеготовности и проведения учений, а также пересмотрит планы по обороне в связи с событиями вокруг Украины.