Штепа в интервью российскому каналу заявила, что благодарна Путину и рада сепаратистам

Штепа заявила, что Ярош - это "беда для всей Украины" и что она благодарна Путину за то, что он вошел в Крым, передает Lifenews.ru.

Короме того, мэр Славянска заявила, что рядом с сепаратистами чувствует себя защищенной.

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"Я смотрю на сторонников федерализации и вижу, что они сильны духом. Они победят и "Правый сектор", и военных - они всех здесь победят, потому что они уверены в том, что они делают. У них нет ненависти к бандеровцам, они просто знают, что нельзя никого сюда впустить", - заявила она.

Также Штепа заявляет российским СМИ, что она на самом деле никуда не уезжала и "добровольно" сложила с себя полномочия. Все это время находилась в здании горсовета Славянска вместе с сепаратистами.

Кроме этого, Штепа заявляет, что в Славянск "вошел" "Правый сектор".

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"Ярош, ты настоящая беда для всей Украины. То, что в свое время убрали Януковича и поставили Яценюка, - хрен редьки не слаще, - комментирует Штепа ситуацию в Украине. - Я очень благодарна Путину за то, что он вошел в Крым. Он остановил на Полтаве "Правый сектор". Если бы Крым не перешел к России, нас бы смели с лица Земли, как очень многих, и сейчас в Славянске находились бы не ополченцы, а "Правый сектор"".